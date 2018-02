SGP Nunspeet voelt 'pijn en verdriet' door lokale versie The Passion

De SGP in Nunspeet zegt 'pijn en verdriet' te voelen door het plan van omroep RTV Nunspeet om een lokale uitvoering van The Passion te maken.

"De essentie, het meest heilige deel van ons geloof, wordt in de openbare ruimte nagespeeld. Voor ons is het naar de aarde komen en het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus het meest tere deel van het geloof", zegt de lokale SGP-afdeling.

Het plan is om de kruisgang van Jezus vanaf een groot podium te laten vertolken door musicalacteurs en inwoners van Nunspeet. Er worden beelden vertoond op een groot scherm, afgewisseld met optredens en een stoet die naar het centrum het dorp gaat.

Lokale lijdensweg

RTV Nunspeet stelt dat verschillende kerken en ondernemers de lokale lijdensweg steunen, maar dat gelooft de SGP niet. Tijdens de raadsvergadering heeft de partij gisteren gevraagd hoe het zit met de vergunningen voor het evenement, meldt Omroep Gelderland. "Het merendeel van de kerken binnen onze gemeente heeft aangegeven groot verdriet te voelen dat de voorstelling uitgerekend in een christelijk dorp als Nunspeet plaatsvindt."

De SGP wil van burgemeester en wethouders ook weten of ze bij het afgeven van de vergunning, hebben stilgestaan bij het verdriet dat volgens de politieke partij door The Passion wordt veroorzaakt. Overigens zijn twee van de vier wethouders in Nunspeet SGP'ers.