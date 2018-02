Rode Kruis: 'Wintersporters, neem dekens en eten mee in de auto'

Mensen die naar de wintersportgebieden gaan, moeten onderweg voldoende eten, drinken en dekens meenemen in de auto. Het Rode Kruis zegt dat die voorzorgsmaatregelen nodig zijn, omdat de kans bestaat dat mensen lang in de file komen te staan en het ijskoud is.

Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat 60 tot 80 procent van de mensen die met de auto naar de wintersport gaan geen voorzorgsmaatregelen neemt.

Drukte valt mee

Voor Noord- en Midden-Nederland begint vandaag de voorjaarsvakantie. Veel mensen vertrekken vandaag en morgen naar onder meer Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Frankrijk. Daardoor wordt het druk op de wegen in het buitenland.

Op de Nederlandse wegen valt de drukte vanmiddag mee, zegt de ANWB. Dat komt doordat niet iedereen tegelijk op pad gaat. Morgen wordt het op de buitenlandse wegen wel een drukkere zaterdag dan normaal, maar de verwachting is dat het minder druk wordt dan de afgelopen twee zaterdagen.