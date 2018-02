Unicef-topman stapt op na beschuldigingen seksuele intimidatie

De onderdirecteur van Unicef, Justin Forsyth, is opgestapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Bij zijn vorige werkgever, hulporganisatie Save the Children, zou hij vrouwelijke collega's ongepaste berichten hebben gestuurd en foute opmerkingen hebben gemaakt over hun kleding.

Volgens Forsyth zijn de beschuldigingen al jaren geleden afgehandeld. Hij heeft aan de betrokken vrouwen zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag en voor zijn gevoel was de kous daarmee af.

De Brit zegt dat hij dan ook niet vertrekt vanwege de fouten die hij heeft gemaakt in het verleden, maar omdat hij wil voorkomen dat Unicef en Save the Children schade oplopen door de affaire. "Dit zijn twee organisaties die ik lief heb en koester. Ik kan dat niet laten gebeuren."

Unicef heeft het ontslag van Forsyth geaccepteerd. De VN-kinderorganisatie zei eerder deze week niet te hebben geweten van de beschuldigingen toen Forsyth in 2016 werd aangenomen.