Omzet autobranche terug op niveau van voor de crisis

De omzet in de auto- en motorbranche is terug op het niveau van voor de crisis van 2008. De omzet groeide in 2017 voor het derde jaar achtereen, afgelopen jaar met 4 procent. Ook het aantal vacatures is met bijna 4000 vergelijkbaar met het einde van de vorige bloeiperiode, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De handel in tweedehands auto's, maar ook de verkopen van nieuwe auto's, zitten al langere tijd in de lift. Met name nieuwe auto's werden vorig jaar meer gekocht. Het bedrijfsleven lijkt het wagenpark inmiddels aardig op orde te hebben, want bedrijfsauto's laten als enige in de sector een omzetkrimp zien.

"De omzetstijgingen in de autobranche betekenen niet direct dat er ook meer wordt verdiend", zegt Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag. "De marges op een nieuwe auto liggen op 1 procent. Je moet dus heel wat auto's verkopen om een goede boterham te hebben."

Overproductie

De scherpe prijzen komen onder meer door de concurrentie, maar zijn volgens de Bovag ook de schuld van de autofabrikanten. "Er is een overproductie, dus er zijn heel veel auto's die verkocht moeten worden. Dat drukt de prijs flink."

Die prijsdruk en concurrentie hebben veel dealers de afgelopen jaren de kop gekost. "Veel kleine autohandelaren zijn opgeslokt door de grotere dealers", zegt Huyskens. "In 1990 hadden we nog zo'n 4500 dealers in Nederland, nu nog zo'n 2000."

Garagebedrijven lopen aan tegen een tekort aan personeel. "Net als in veel andere sectoren voelen de garages nu dat er te weinig leerlingen worden opgeleid voor technische beroepen", aldus Huyskens. "Garages kunnen het werk nog wel opvangen, maar het is heel druk in de werkplaatsen. Veel garages hopen de komende tijd toch nog nieuw personeel te vinden."