Suitsupply verbaasd door grote aantal homofobe ontvolgers

"We maakten deze campagne omdat aantrekking tussen mannen iets wijdverbreids is, maar toch nog niet echt zichtbaar is in mainstream reclameadvertenties", zegt De Jong. "We gaan graag het gesprek aan met klanten hierover. We hadden wel verwacht dat dit reacties zou oproepen, vooral wat meer naar het oosten toe. Er zijn ook regio's waar het uiten van homoseksualiteit illegaal is. Maar de negatieve reacties zijn wijdverbreid, van oost naar west."

Niet in Rusland en V.A.E.

De campagne is niet alleen online, er komen ook posters in winkels en op straat te hangen. Maar de foto van de zoenende mannen zul je in de Suitsupply-winkels in Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten niet aantreffen. "Dat kan daar niet", zegt De Jong. "Dan wordt de winkel gesloten en het personeel gearresteerd. Voor die landen hebben we wel andere versies, nog steeds met twee mannen, maar niet zoenend. Je moet daar binnen de kaders van de wet blijven."

In Nederland hangen de foto's vanaf volgende week in bushokjes. Eerdere campagnes van Suitsupply leverden ook al veel reacties op. Maar toen omdat ze seksistisch en racistisch zouden zijn.