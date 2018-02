Voor het eerst minder smartphones verkocht wereldwijd

Voor het eerst is de wereldwijde verkoop van smartphones gedaald. In het laatste kwartaal van vorig jaar werden ruim vijf procent minder smartphones verkocht dan in de laatste drie maanden van 2016, zegt onderzoeksbureau Gartner.

Het bureau houdt de wereldwijde verkoopcijfers van smartphones bij sinds 2004 en signaleert voor het eerst een afname. Over heel 2017 groeide de verkoop van smartphones nog wel, met zo'n 3 procent naar 1,5 miljard stuks.

Volgens hoofdonderzoeker Anshul Gupta wordt de afname veroorzaakt door twee factoren. Mensen doen langer met toestel omdat de kwaliteit hoger is dan vroeger. Verder speelt mee dat mensen minder snel overstappen van een mobiele telefoon naar een smartphone omdat het aanbod aan kwalitatief goede, goedkope smartphones onvoldoende is.

De grootste

De verkoop van Samsung daalde in het vierde kwartaal met 3,6 procent, maar het concern bleef de grootste verkoper van smartphones wereldwijd. Nummer twee Apple verkocht in het laatste kwartaal 5 procent minder telefoons dan in de laatste drie maanden van 2016.

Huawei en Xiaomi maakten wel een groei door. Beide verkochten bijna 8 procent meer smartphones in het laatste kwartaal. Zij hebben hun marktaandeel vergroot.