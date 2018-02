Weerplaza: volgende week kouderecords, het wordt -10

Volgende week worden kouderecords gebroken. Volgens Weerplaza gaat het in het midden van de week op sommige plekken 's nachts 10 graden vriezen en ook overdag vriest het dan. Dat is op veel plekken eind februari niet eerder gebeurd, zegt het weerbureau. "In het slot van de meteorologische winter haalt Koning Winter nog even flink uit."

De komende dagen is het overdag nog wel boven nul, maar vanaf zondag verandert dat.

Volgens Weerplaza is strenge vorst laat in het winterseizoen bijzonder. Ook in 2004 en 2005 vroor het toen 's nachts streng, maar niet zo streng als volgende week verwacht wordt.

"Door het opwarmende klimaat gaan we dit soort koude periodes zo laat in het winterseizoen steeds minder vaak zien. Dat maakt het nog meer bijzonder wat we deze periode gaan meemaken", zegt Weerplaza.