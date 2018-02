Tegenvaller van maximaal 400 miljoen door uitspraak EU-hof

Het Europees Hof van Justitie heeft een streep gezet door een Nederlandse belastingregel voor leningen tussen moeder- en dochterbedrijven. Nederland behandelt ondernemingen met dochterbedrijven in het buitenland anders dan ondernemingen met dochterbedrijven in Nederland en dat is discriminatie, vindt het Hof.

De beslissing van het Europees Hof levert de overheid een tegenvaller op van maximaal 400 miljoen euro. Dat komt doordat bedrijven met buitenlandse dochters, belasting die ze de afgelopen jaren hebben betaald terug kunnen krijgen. Tegelijkertijd moeten zo'n 11.000 bedrijven die alleen in Nederland actief zijn meer belasting gaan betalen.

Aftrek leningen

Tot nu toe was het zo dat een Nederlands moederbedrijf dat geld leende aan een Nederlands dochterbedrijf, de betaalde rente van de winst mocht aftrekken. Bedrijven die leenden aan een buitenlandse dochter mochten dat niet.

In oktober vorig jaar oordeelde de advocaat-generaal van het EU-hof al dat dan onderscheid niet mag. De rechters van het hof volgen het oordeel van de advocaat-generaal meestal. Na het advies van de advocaat-generaal heeft het kabinet al wetsaanpassingen klaargezet om de situatie te repareren. Deze aanpassingen worden nu zo spoedig mogelijk ingevoerd en daardoor gaan bedrijven met Nederlandse dochters met terugwerkende kracht vanaf oktober meer belasting betalen.

'Groot verlies'

Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt de uitspraak een groot verlies voor het bedrijfsleven. "De spoedreparatie voor de korte termijn moet zo worden ingericht dat er zo min mogelijk ondernemers door geraakt worden en dat hogere administratieve lasten worden voorkomen."