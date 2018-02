Pleidooi voor 'ouderschapsgym' om relatie goed te houden

Partners die er over denken een kind te krijgen, zouden eerst een cursus moeten volgen die hen voorbereidt op het ouderschap. Daarvoor pleit een werkgroep onder leiding van oud-minister Rouvoet.

"Zorg dat naast zwangerschapsgym 'ouderschapsgym' beschikbaar is", schrijft het Platform Scheiden zonder Schade in een actieplan dat later vandaag wordt aangeboden aan de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (Volksgezondheid).

Als ouders beter voorbereid worden, is de kans op een scheiding later kleiner. Dat voorkomt weer schade bij het kind, redeneert Rouvoet.

Uitdaging

Aanstaande ouders krijgen op dit moment vooral ondersteuning bij de aanstaande bevalling door middel van de zwangerschapsgym. Ook worden ze voorbereid op de fysieke zorg voor een baby. Volgens Rouvoet is de uitdaging om ouders te helpen hun relatie niet alleen 'bevallingsproof' te maken, maar ook 'babyproof'.

In het advies van het Platform staan nog veel meer suggesties voor het voorkomen van vechtscheidingen. Vanmiddag overhandigt Rouvoet het aan de ministers.