'Deel meisjes terecht na aanval Boko Haram'

Een deel van de meisjes die in Nigeria vermist raakten na een aanval door Boko Haram is terecht. Tientallen meisjes zijn volgens lokale media door het leger gered; ze werden gevonden in een dorp op de grens tussen de deelstaten Borno en Yobe. Hoeveel er precies zijn gered en hoe ze eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt.

Begin deze week was er een aanval van Boko Haram op een dorpsschool in Dapchi, in de noordoostelijke deelstaat Yobe. Sinds de aanval zijn tientallen scholieren vermist. Of ze zijn gevlucht of ontvoerd, is niet duidelijk.

De aanval doet denken aan de ontvoering van meer dan 270 Nigeriaanse meisjes in 2014 in de plaats Chibok. De zaak trok wereldwijd de aandacht en onder anderen Michelle Obama zette zich in voor het terugvinden van de scholieren. Een groot deel van de meisjes is sindsdien terecht. Ze werden veelal gehouden als seksslaaf of moesten dwangarbeid verrichten.

De Nigeriaanse regering is al meer dan tien jaar verwikkeld in een strijd met Boko Haram, dat streeft naar een streng-islamitische staat. Sinds 2009 zijn er bij aanvallen en aanslagen door de terreurgroep naar schatting 20.000 mensen omgekomen. In het noordoosten van Nigeria zijn zo'n 2,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen.