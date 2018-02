Uitgesproken, omstreden en vandaag (deels) vrijgepleit: wethouder Palmen

Voordat Palmen de politiek in gaat, is hij metselaar en aannemer. Hij schoolt zich later om tot jurist. "Voor jurist hoef je niets te kunnen", zegt hij daar zelf over in een interview met een lokale zender. "Je moet je gezonde verstand gebruiken, wat iedereen heeft."

Dat gezonde verstand gebruikt hij ook om zijn populariteit te vergroten in Brunssum, een plaats in Zuid-Limburg met zo'n 30.000 inwoners. Op maandag kunnen alle Brunssummers bij hem terecht voor gratis advies over allerhande kwesties.

Mensen lopen met hem weg of haten hem. Dat komt mede door zijn uitgesproken gedrag: hij neemt geen blad voor de mond. Zo maakte hij een mede-raadslid uit voor 'varkenskop' en burgemeester Winants noemde hij 'achterlijke Heinie'.

Voormalig burgemeester Fons Jacobs liet hem zelfs een keer door de politie uit de raadszaal verwijderen vanwege opruiend taalgebruik en veelvuldig interrumperen. Hij had Jacobs 'een circusdirecteur' genoemd.

Zelf vindt Palmen dat hij gewoon duidelijk is. "Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan. Vele wegen leiden naar Rome en ik neem altijd de kortste." Dat hij mensen uitscheldt, ontkent hij. "Ik laat mensen altijd in hun waarde en respecteer hen, maar ik heb ook weleens een slechte dag."