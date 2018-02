Friesland: niet varen maar vriezen

Dit weekend gaat in Friesland op veel plaatsen een vaarverbod in. Omdat het de komende dagen en vooral nachten gaat vriezen, wil de provincie de ijsgroei bevorderen. Zaterdagmiddag om 17.00 uur gaat het vaarverbod in.

Friesland vraagt verder aannemers om drijvend materieel uit het water te halen.

Het verbod geldt niet voor alle Friese wateren, meldt Omrop Fryslân. Het Van Harinxmakanaal is uitgezonderd, het kanaal tussen Harlingen en Leeuwarden. Ook op de Houkesloot bij Sneek geldt het verbod niet.

Loosdrechtse Plassen

Friesland is niet de enige instantie die een vaarverbod instelt. Het Plassenschap Loosdrecht heeft per direct een vaarverbod ingesteld. Het vaarverbod geldt voor de plassen en omliggende waterwegen.

Volgens de verwachtingen gaan we een koude week tegemoet. Overdag komt de temperatuur rond het vriespunt uit, in de nacht gaat het matig tot streng vriezen.