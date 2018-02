UMC krijgt psychiatrisch verpleegkundige op spoedeisende hulp

Vrijsen constateert dat er onvoldoende medische zorg kan worden verleend aan mensen die zowel complexe lichamelijke als psychische problemen hebben. "De realiteit is dat we deze groep mensen op dit moment geen goede zorg bieden. Het is bijvoorbeeld bekend dat patiënten met een psychiatrische ziekte moeizamer herstellen van een ongeval. Als zij worden binnengebracht met botbreuken, ligt dáár de nadruk op en niet op hun psychiatrische ziekte."

Navraag bij andere ziekenhuizen leerde dat ook daar nog geen goede oplossing voor dit probleem was bedacht. "Toen dachten we: we moeten flexibeler zijn. Daarom hebben we besloten extra psychiatrisch verpleegkundigen in te zetten die met de patiënt mee verhuizen als deze naar bijvoorbeeld naar de longafdeling wordt gebracht."

De uitvalbasis van de mobiele psychiatrisch verpleegkundige is de spoedeisende hulp. De verpleegkundige gaat van daaruit mee naar specialistische afdelingen van het ziekenhuis als de patiënt wordt opgenomen. Een team van psychiatrisch verpleegkundigen gaat in ploegendienst werken zodat ten minste één van hen altijd op de spoedeisende hulp aanwezig is.