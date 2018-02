Linkse oppositie komt met initiatiefwet voor abortuspil bij huisarts

GroenLinks en de PvdA komen met een initiatiefwet waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden om de abortuspil te verstrekken. Nu moeten ongewenst zwangere vrouwen nog naar een abortuskliniek voor die pil.

Met de abortuspil kunnen zwangerschappen tot negen weken afgebroken worden. Volgens GroenLinks en de PvdA ervaren vrouwen een drempel als ze naar een kliniek moeten voor de pil. "Het is voor zwangere vrouwen heel erg belangrijk dat ze zich met zo'n beladen vraag bij hun eigen huisarts kunnen melden", zegt GroenLinks-Kamerlid Ellemeet tegen EenVandaag.

Speciale vergunning

De vorige minister van Volksgezondheid, Schippers, deed eenzelfde voorstel, maar het huidige kabinet trok dat vorig jaar weer in. Ook huisartsen waren kritisch: ze zagen het niet zitten dat ze eerst individueel een speciale vergunning moesten aanvragen om de pil te mogen verstrekken.

In de initiatiefwet van de twee oppositiepartijen is zo'n vergunning, die ook voor abortusklinieken geldt, niet nodig. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) steunt dan ook het plan van GroenLinks en de PvdA.

Een woordvoerder benadrukt wel dat niet iedere huisarts er uiteindelijk voor zal kiezen om de abortuspil aan te bieden. "Het zal geen basiszorg worden, zoals je ook niet bij elke huisarts een echo kunt laten maken."

Gevoelig in coalitie

In de coalitie ligt de abortuspil gevoelig. De christelijke partijen CDA en ChristenUnie willen niet dat vrouwen sneller voor een abortus kiezen omdat de pil bij de huisarts te krijgen is. VVD en D66 zijn eerder vóór het plan geweest. Een woordvoerder van de VVD wil nu nog niet zeggen of die partij de initiatiefwet zal steunen.

De abortuspil bestaat uit verschillende pillen om de zwangerschap te stoppen en moet niet verward worden met de morningafterpil. Dat is een pil die maximaal drie dagen na onbeschermde seks ingenomen moet worden en een zwangerschap voorkomt.