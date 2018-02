Ramp met MH17 in tv-programma Air Crash Investigation

Televisiezender National Geographic zendt binnenkort een documentaire uit over de ramp met de MH17. Voor het programma Air Crash Investigation spraken de makers met nabestaanden en medewerkers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die onderzoek deed naar de ramp.

In de aflevering zit een reconstructie van de vlucht en ook wordt het onderzoek naar de ramp in beeld gebracht. De vraag wie er verantwoordelijk is voor de crash komt in het programma niet aan bod.

De MH17 werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne neergeschoten met aan boord 298 mensen. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven. Volgens de onderzoekers van het Joint Investigation Team (JIT) werd het toestel neergehaald door een Russische Buk-raket.

Nabestaanden

De Stichting Vliegramp MH17, die de nabestaanden vertegenwoordigt, mocht de uitzending al enige tijd geleden bekijken. Bij de voorvertoning waren ook vertegenwoordigers van de OVV en het OM aanwezig. "We wisten dat de aflevering gemaakt werd en we hebben de producent toen gevraagd om een voorvertoning", zegt Piet Ploeg van de stichting. "We wilden weten of alles wat in het programma zat klopte en hoe groot de impact zou zijn voor de nabestaanden."

Enkele scènes zijn op advies van de nabestaanden gewijzigd. Zo werd een shot met daarin de ov-chipkaart van een echt slachtoffer verwijderd. De foto en de naam van het slachtoffer waren duidelijk zichtbaar en dat vindt de stichting niet gepast.

De stichting organiseert voor zondag 4 maart, wanneer het programma wordt uitgezonden, geen gezamenlijke kijkavond voor de nabestaanden. "Er komt in de uitzending op zich niets nieuws naar voren, dus we verwachten niet dat de impact heel groot zal zijn. Anders hadden we dat wellicht wel gedaan", zegt Ploeg.

Sinds 2003 werden al meer dan 150 afleveringen gemaakt van Air Crash Investigation. Ook de Bijlmerramp (1992) en het ongeluk met Turkish Airlines (2009) kwamen aan bod in het programma.