Barnevelders boos om 'rossebuurtverlichting'

"Het ziet er niet uit", zegt Diana van den Heuvel die in de nieuwbouwwijk woont. "Ze hebben het hier nu al over de rosse buurt en die naam wil je gewoon niet hebben." De buurt heeft bij de gemeente geklaagd.

Vleermuizen beschermen

De gemeente zegt dat de wijk op een vliegroute van vleermuizen ligt. Vleermuizen zijn beschermd, dus moet Barneveld daar rekening mee houden. "Bij het opstellen van het bestemmingsplan voor deze wijk is gekeken naar de Flora- en faunawet en als gemeente moeten we ons aan die wet houden", aldus een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Gelderland.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de invloed van licht op de natuur. Daarbij bleek dat de ogen van vleermuizen gevoelig zijn voor blauw en ultraviolet licht, maar minder voor oranje- en roodkleurig licht.

De gemeente laat weten dat ze in overleg met natuurorganisaties kijkt of er een alternatief is voor het rode licht.