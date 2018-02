'Nepleer is nu ineens veganistisch'

Nederland telt steeds meer veganisten. En die hebben allemaal diervriendelijke schoenen nodig. Daarom prijzen schoenwinkels en webshops hun producten steeds vaker aan als 'veganistisch'. Zij stellen bijvoorbeeld dat de schoen van 'veganistisch leer' is gemaakt. Wat is dit voor materiaal?

Zacht en soepel materiaal zonder leer, 100 procent veganistisch. Dit is de omschrijving van een paar laarzen in de Dr. Martens webshop. Schoenen uit de nieuwe veganistische collectie verkopen erg goed, weet de klantenservice. "Als we een nieuw model delen, vragen mensen steeds vaker of het ook in de vegan-uitvoering te koop is."

Meer veganisten

De veganisten zijn dan ook een snel groeiende doelgroep. Volgens Debby van Velzen, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV), steeg het aantal veganisten in Nederland van 70.000 mensen begin 2016 naar 100.000 mensen eind van vorig jaar. "Het is onderhand bijna hip om jezelf veganist te noemen", aldus Van Velzen.

Veganisten gebruiken niets waar dierlijke producten of bijproducten voor zijn gebruikt. Ze eten geen vlees, vis of zuivel, maar dragen ook geen wol, zijde of leer. Deze materialen vervangen zij door stoffen waarbij geen dieren aan te pas zijn gekomen. Zoals het 'veganistisch leer' dat door schoenwinkels wordt aangeprezen.

Maar waarvan zijn de veganistische schoenen precies gemaakt? Die van Dr. Martens bestaan uit polyurethaan (pu) en polyvinylchloride (pvc). Geen innovatieve materialen, maar dezelfde synthetische stoffen waarmee al jarenlang goedkoop imitatieleer wordt gemaakt. En materialen die niet afbreekbaar zijn en bijdragen aan de plastic afvalberg. Dit terwijl de veganistische schoenen duurder zijn dan de leren modellen.