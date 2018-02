Gewonden door brand in flat Rotterdam

In een flat in Rotterdam heeft brand gewoed. De brandweer meldt dat er dertien mensen zijn behandeld voor onder meer het inademen van rook. Elf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Er zijn meerdere woningen ontruimd, de bewoners worden in een hotel opgevangen. In het complex wonen onder anderen jongeren met psychische problemen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Er was aanvankelijk sprake van een brand in een meterkast op de derde verdieping. Later werd ook een brandhaard gevonden in een container op de begane grond.

Verschillende flatbewoners zagen zich genoodzaakt om op het balkon op hulp te wachten. Ze zijn allemaal gered.