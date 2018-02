Blokkades melkveehouders mogelijk begin maart opgeheven

Minister Schouten van Landbouw streeft ernaar geblokkeerde melkveehouders die de administratie inmiddels wel op orde hebben snel te deblokkeren. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Binnen anderhalve week moeten alle bedrijven opnieuw zijn beoordeeld. Geblokkeerde boeren mogen geen koeien aan- of afvoeren.

Begin deze maand werd duidelijk dat meer dan 2000 boerenbedrijven waren platgelegd na onregelmatigheden in de administratie van melkkoeien. Ze schreven meerdere pasgeboren kalfjes toe aan één koe. Zo geven op papier minder koeien melk en kan een boer in werkelijkheid meer melkkoeien houden dan is toegestaan. Het sjoemelen met het aantal melkkoeien heeft alles te maken met het mestquotum. Met het oog op het milieu geldt een maximum voor de hoeveelheid fosfaat die melkveehouders mogen produceren.

Op dit moment zijn volgens Schouten 750 bedrijven gedeblokkeerd. De boeren die nog op slot zitten, worden binnen anderhalve week opnieuw gecontroleerd. De NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er volgens Schouten zeven dagen per week mee bezig.

Ontheffing

De minister laat weten dat veel boeren afgelopen week de administratie hebben aangepast en herstelmeldingen hebben ingediend. Per dag worden er tussen de 120 en 160 meldingen beoordeeld. Als blijkt dat de papieren in orde zijn, kunnen boeren ervan uitgaan dat ze uiterlijk begin maart worden gedeblokkeerd en dus weer koeien mogen aan- en afvoeren.

Boerenbedrijven waar door de blokkade ruimtegebrek dreigt te ontstaan doordat ze geen pasgeboren kalfjes mogen afvoeren, kunnen contact opnemen met de NVWA en vragen om een ontheffing. Daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden.

Getroffen melkveehouders zijn vorige week een petitie begonnen tegen de overheid. Ze vinden dat ze worden gecriminaliseerd en dat sommige bedrijven ten onrechte zijn geblokkeerd.