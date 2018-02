'Dodelijkste aanval op Oost-Ghouta in Syrië sinds 2013'

Het aantal slachtoffers bij de beschietingen op de Syrische enclave Oost-Ghouta, ten oosten van Damascus, loopt op. Het gebied dat in handen is van rebellen, wordt de laatste dagen zwaar onder vuur genomen door de troepen van president Assad.

Volgens de actiegroep Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er vandaag 106 doden gevallen. Die groep is gevestigd in Engeland en zegt zich te baseren op lokale bronnen.

In totaal zouden er sinds zondag 250 mensen zijn omgekomen, onder wie meer dan 50 kinderen. Volgens het Observatorium is het daarmee de dodelijkste serie beschietingen sinds 2013.

Vlak bij Damascus

Oost-Ghouta is een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus; de enclave is al zo'n vijf jaar in handen van rebellen. President Assad wil het gebied snel heroveren.

De bevolking gaat gebukt onder de belegering en heeft een groot tekort aan voedsel, medicijnen en medische zorg. Vorige week werd groen licht gegeven voor de eerste lading met hulpgoederen in maanden tijd.