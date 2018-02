Evoluon in Eindhoven is rijksmonument

Het Evoluon in Eindhoven is aangewezen als rijksmonument, heeft de gemeente bekendgemaakt. Het gebouw wordt gebruikt als congres- en evenementencentrum en als ruimte voor tentoonstellingen.

Het Evoluon, dat lijkt op een vliegende schotel, werd in 1966 geopend. Het werd ontworpen door Leo de Bever in opdracht van Phillips. In 2015 overleed hij.

Tot 1989 was het Evoluon een techniek- en wetenschapsmuseum. Begin januari 1994 werd het gebouw door het college van B en W aangewezen als gemeentelijk monument. Die status wordt nu ingetrokken.

Volgens de gemeente Eindhoven worden dit jaar meer details bekendgemaakt over de toekomst van het monument. Een van de idee├źn is om een rijksmuseum voor design te vestigen in het Evoluon.