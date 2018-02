Plan voor ondergronds museum bij Muur van Mussert wint ontwerpwedstrijd

De Muur van Mussert bestaat uit meerdere gebouwen en grond daaromheen. Eind jaren 30 werd het complex door de NSB ingericht voor partijbijeenkomsten. De muur, waarop NSB-leider Anton Mussert toespraken hield, is er een onderdeel van. Het nooit voltooide complex is door de jaren heen in verval geraakt.

Drie A4'tjes

Studenten werd gevraagd met een voorstel te komen dat niet meer dan drie kantjes A4 mocht beslaan. Dat kon een concept, een ontwerp of businessplan zijn. Verder werden er geen eisen gesteld. Er kwamen zestien inzendingen binnen vanuit verschillende universiteiten en hogescholen. De prijsvraag werd uitgeschreven door de Wetenschapswinkel van de Wageningen University & Research.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap denkt erover na wat er met het vervallen complex moet gebeuren. Als het behouden blijft, ligt er nu in ieder geval een idee klaar voor de bestemming.