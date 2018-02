Driekwart Turkse asielzoekers mag in Nederland blijven

Een grote meerderheid van alle mensen uit Turkije die in Nederland asiel aanvragen krijgt een verblijfsvergunning.

Sinds de mislukte couppoging in 2016 melden maandelijks enkele tientallen Turken zich in Nederland, vermoedelijk zijn het aanhangers van de door president Erdogan verboden Gülen-beweging.

Uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat 73 procent van Turkse asielzoekers wordt toegelaten. Daarmee wordt de groep het vaakst geaccepteerd, gevolgd door Syriërs (70 procent) en Eritreeërs (65 procent). Het ministerie laat weten dat de Syriërs en Eritreeërs die wel worden geweigerd doorgaans uit een ander EU-land komen, waar ze hun asielaanvraag hadden moeten doen.

Turkije vervolgt aanhangers van de geestelijke Gülen sinds de couppoging van 2016. De Turkse regering beschuldigt Gülen ervan achter de mislukte staatsgreep te zitten. In oktober werd bekend dat Nederland aanhangers van Gülen, die in de VS woont, asiel verleent. In totaal vroegen vorig jaar 509 Turken asiel aan in ons land.