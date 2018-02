Hijskraan doorboort dak Rotterdamse studentenvereniging

Bij werkzaamheden is een hijskraan door het dak van studentenvereniging Laurentius in Rotterdam gevallen. De 60 meter lange kraan hangt op het dak van het gebouw.

"De last is uit de kraan gevallen, dus ik verwacht dat hij niet verder zal zakken", zegt Kees van den Berg van de brandweer tegen RTV Rijnmond. Er zijn twee andere hijskranen onderweg om de gevallen kraan te bergen.

Er is niemand gewond geraakt. Er waren geen mensen aanwezig in het pand; het bestuur was bij de uitvaartdienst van oud-premier Lubbers, die erelid was van de vereniging. Op het gebouw van Laurentius hangen de vlaggen halfstok vanwege zijn overlijden.

Hoe de kraan kon omvallen is nog niet bekend.