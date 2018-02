Vijf Iraanse agenten gedood bij rel met derwisjen

In Iran zijn vijf veiligheidsagenten omgekomen bij ongeregeldheden met leden van de Gonabadi Derwisjen, een tak van de islamitische soefibeweging. Die beweging wordt door de religieuze leiders van Iran als een bedreiging gezien. De derwisjen probeerden gisteren in Noord-Teheran het huis van hun leider te beschermen tegen ordetroepen die verschillende mensen wilden oppakken.

"Dat kwam tot een clash waarbij een van deze derwisjen een bus pakte en drie agenten omver reed", zei correspondent Thomas Erdbrink op NPO Radio 1. De agenten waren vrijwel op slag dood. Daarna reed een derwisj met een auto op een agent in, die ook overleed. De vijfde agent werd door een derwisj doodgestoken.

"Het was een avond vol geweld dat op zich los staat van protesten die we eerder hebben gezien", zei Erdbrink. "Maar het past in het plaatje dat veel mensen ontevreden zijn. Mensen vinden dat het land op een slechte manier wordt geleid. De economie is heel slecht, er is hoge werkloosheid en de mensen zijn ontevreden over de strenge leefregels die ze krijgen opgelegd. En dan is er ook nog corruptie, machtsmisbruik, ga zo maar door. Aan zo'n protest van gisteravond kan je zien dat de vlam zo in de pan kan slaan."

In het geval van de derwisjen ging daar een periode van onderdrukkende maatregelen aan vooraf. "Als dan een leider van deze beweging dreigt te worden opgepakt, staan zijn volgelingen op straat en krijg je wat we gisteravond zagen: vijf doden aan de kant van de politie en driehonderd arrestaties aan de kant van de demonstranten", aldus Erdbrink.