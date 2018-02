Drukste week van winterseizoen verwacht op de weg

Wintersporters moeten komende week rekening houden met de drukste week op de weg van het winterseizoen. De ANWB verwacht vanwege de voorjaarsvakantie lange files op de snelwegen in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.

Ongeveer 450.000 Nederlanders gaan met de krokusvakantie naar de sneeuw. De grootste drukte wordt aanstaande zaterdag verwacht.

Nederlanders die naar Duitsland gaan moeten rekening houden met files in het zuiden. De grote knelpunten zijn de rondweg van München (A99) en de A8 van Karlsruhe naar Salzburg.

Alpen

In Oostenrijk wordt veel drukte verwacht op de Fernpasroute en bij Salzburg-Villach (A10), net als op tolwegen richting Tirol, Vorarlberg en het Salzburgerland. Op de Franse wegen staan naar verwachting files op de wegen richting de Alpen, met name in de regio rond Moûtiers. Ook in Zwitserland zal het druk zijn bij de Gotthardtunnel en de autotreinstations.

De ANWB waarschuwt terugkerende wintersporters voor drukte bij de Duitse grensovergangen.