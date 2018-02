Volgende week 'vrij grote kans' op schaatsen op sloten en plassen

Er is een vrij grote kans dat er volgende week geschaatst kan worden op sloten en plassen. "In de loop van volgende week kunnen we waarschijnlijk echt op het open water schaatsen. De ijsbaantjes kunnen al eerder open", zei Raymond Klaassen van Weerplaza in het NOS Radio 1 Journaal.

"In het weekend krijgen we 's nachts al matige en misschien wel strenge vorst. Overdag blijven de temperaturen dan nog iets boven nul."

Boven Scandinavië bouwt zich een "heel krachtig" hogedrukgebied op. Dat strekt zich uit tot ver in Rusland. "Daardoor krijgen wij te maken met een oostelijke tot noordoostelijke stroming. De kou uit Siberië wordt dan op transport gezet. Ik denk dat die ook Nederland gaat bereiken", aldus Klaassen.

Voor sloten en plassen tot een meter diep is een ijslaag van vijf centimeter genoeg om te kunnen schaatsen. Volgende week woensdag kan in West-Nederland op dit soort wateren gemiddeld zes centimeter ijs liggen, voor Oost- en Noordoost-Nederland is de verwachting gemiddeld negen centimeter.