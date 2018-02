Romeinse bokshandschoenen gevonden bij Muur van Hadrianus

De handschoenen zijn niet vervormd en passen nog steeds om een normale hand. In één van de handschoenen zijn zelfs de afdrukken van de knokkels te zien. De grootste van de twee is ooit gerepareerd. In de opgegraven legerbarak is ook een compleet zwaard gevonden. De spullen zijn opmerkelijk goed geconserveerd doordat ze 2000 jaar onder een stenen vloer hebben gelegen waardoor er geen zuurstof bij is gekomen.

De vondsten worden tentoongesteld in het museum bij het voormalige fort van Vindolanda.