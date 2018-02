Nieuwe Britse partij wil brexit stoppen: 'Volk kan van mening veranderen'

Artsen, leraren, ondernemers: Renew hoopt een brede beweging van Britten aan te spreken. Vooral in het politieke midden, omdat veel Britten zich sinds de brexit niet meer thuis voelen bij de twee grootste partijen: Labour en de Conservatieven. "Zij die onder premier May vinden dat hun Conservatieve partij wordt geleid door harde brexiteers en zij die vinden dat Labour onder Corbyn veel te ver naar links is opgeschoven. Ze zijn allemaal welkom", zegt Clarke.

Franse inspiratie

Het heeft iets weg van het Franse En Marche!, de zo succesvolle burgerbeweging van president Emmanuel Macron die in een ongekend tempo groeide. "Daar hebben we ons zeker door laten inspireren en ze adviseren ons ook", zegt Clarke. "Al hebben we geen officiële banden met ze."

Het is natuurlijk de vraag of Renew eenzelfde soort schokgolf in Groot-Brittannië teweeg kan brengen. Er zijn namelijk al verschillende bewegingen opgericht die proberen het brexit-proces te stoppen. Open Britain en Best for Britain zijn de bekendste. "Wij zijn er voor de lange termijn. De brexit is nu ons belangrijkste thema, maar wij willen proberen om zetels te winnen bij de volgende verkiezingen. We realiseren ons dat dat in een districtenstelsel lastig is, maar geloven dat we juist in districten die fel tegen de brexit stemden zeker kans maken."