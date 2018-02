Miljoenen voor aardgasvrije wijken in Groningen

Een aantal wijken in Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de stad Groningen komt in aanmerking om gasvrij en aardbevingsbestendig te worden. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zei dat vandaag bij haar bezoek aan Appingedam.

Het gaat om een proef die 'enkele miljoenen' euro's gaat kosten, meldt RTV Noord.

Ollongren bezocht de wijk Opwierde in Appingedam, die op dit moment aardbevingsbestendig wordt gemaakt. De minister: "Ik heb gezien dat het een heel grote opgave is om de woningen hier te versterken, sloop-nieuwbouw toe te passen en tegelijkertijd te verduurzamen. Heel Nederland moet van het aardgas af en daar zou ik het liefst in Groningen mee beginnen."

'Dit jaar nog beginnen'

De vier genoemde gemeenten kunnen rekenen op geld uit het potje 'energietransitie', dat in samenspraak met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wordt vrijgemaakt. "Daarmee wordt in de wijken aardgasvrije nieuwbouw of bestaande bouw toegepast, gecombineerd met de versterkingsopgave. We willen zo snel mogelijk beginnen. Dit jaar nog."

Ollongren benadrukt de grootschalige aanpak. "We willen het in één keer goed doen door een hele wijk tegelijk aan te pakken. Daarbij betrekken we de bewoners en kijken we ook hoe het gebied zich ontwikkelt", aldus de minister. "Iedereen in Groningen is eraan toe om vooruit te kijken. Vanuit Den Haag doen we ons best om te helpen."