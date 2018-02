Verdachten opgepakt voor liquidatie in Almere uit 2015

De politie heeft drie verdachten opgepakt voor een moord uit 2015 in de Literatuurwijk in Almere. Op 15 december werd een 56-jarige man voor zijn woning doodgeschoten. De verdachten die zijn opgepakt zijn drie mannen van 28, 35 en 36 jaar. Ze komen allemaal uit Amsterdam.

Volgens Omroep Flevoland zijn de verdachten van 28 en 35 al voorgeleid en zitten ze nog zeker twee weken vast, zonder dat ze contact mogen hebben met de buitenwereld. De man van 36 is na verhoor vrijgelaten, maar hij blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdachte.

Opsporing Verzocht

De politie sluit niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden. Het motief voor de moord is nog niet duidelijk. Het slachtoffer, Ali Motamed, was monteur voor Eneco en wilde die ochtend net naar zijn werk gaan, toen hij werd doodgeschoten. In een ander deel van Almere werd later een uitgebrande auto teruggevonden. Die was gebruikt als vluchtauto.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak. Het OM loofde al een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip in deze zaak.