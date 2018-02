Piloten Transavia staken: wat staat er op het spel?

Meer zekerheid over werktijden. Dat is de belangrijkste eis van de piloten bij Transavia, die vanochtend uit protest het werk neerlegden. Hoe onzeker is het bestaan als verkeersvlieger bij de KLM-dochter? Werkgever en werknemer zien verschillende werkelijkheden.

Volgens Transavia krijgt een piloot vier à vijf weken van tevoren zijn rooster. "90 procent van die roosters blijft overeind", zegt een woordvoerder. Het betekent dat ze ongewijzigd worden uitgevoerd door de piloten. "De 10 procent die niet overeind blijft, bestaat uit bijvoorbeeld vluchten die veranderen door weersomstandigheden of zieke collega's."

Veertien uur

Volgens pilotenvakbond VNV zit de vork anders in de steel. Roosters zouden pas drie weken van tevoren worden uitgereikt. "En in ieder rooster worden wel veranderingen doorgevoerd", zegt Joost van Doesburg van de VNV.

"De wijzigingen worden steeds korter van tevoren bekend, tot veertien uur van. Dan denk je dat je de volgende dag een ochtenddienst hebt, wordt het opeens een middagdienst. Op die manier kun je geen gezinsleven plannen." Volgens Van Doesburg hebben roosters bij andere maatschappijen een veel grotere voorspelbaarheid doordat er minder wijzigingen zijn.