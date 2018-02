Bankenwereld in Letland geteisterd door corruptie

Letland wordt geteisterd door corruptieschandalen. De president van de Letse centrale bank, Ilmars Rimsevics, wordt verdacht van corruptie en het aannemen van steekpenningen en heeft een strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek.

En de ABLV Bank, een van de grootste banken in Letland, zit in financiële problemen omdat de bank verdacht wordt van witwassen en corruptie.

Afgelopen weekend is bankpresident Rimsevics opgepakt door het anticorruptiebureau KNAB en meer dan acht uur verhoord. Zijn huis en kantoor zijn doorzocht. De KNAB zegt dat er nog geen formele beschuldiging ligt tegen Rimsevics.

ECB

Rimsevics is sinds 2011 bankpresident. Hij zit sinds 2014, toen Letland de euro kreeg, als nationaal bankpresident ook in het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB reageert niet omdat een centralebankpresident als een binnenlandse aangelegenheid wordt beschouwd en niet iets waar de ECB over gaat. De ECB kan daarom een lid niet ook een wegsturen of op non-actief zetten, dat is aan Letland.

Premier Maris Kucinskis van Letland zei na afloop van een buitengewone kabinetsvergadering over de kwestie dat er "beperkende maatregelen" tegen Rimsevics genomen worden. Welke restricties dat zijn wordt later bekend gemaakt. Volgens de Baltic News Service zou hij onder meer niet meer op kantoor mogen komen.

De ECB heeft een keer eerder te maken gehad met een bankpresident en ECB-bestuurslid die over de schreef ging. In 2005 werd de Italiaan Antonio Fazio beticht van voortrekken van Italiaanse banken in het overnamegevecht van ABN Amro rond Banca Antonveneta. De ECB concludeerde dat ook, maar kon niks doen. Fazio weigerde te vertrekken en de Italiaanse regering kon de onafhankelijke bankpresident niet ontslaan. Uiteindelijk stapte Fazio een paar maanden later toch op.

Noord-Korea

Ondertussen kampt de ABLV Bank met liquiditeitsproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën betichtte de bank vorige week van witwassen, corruptie en medewerking aan het Noord-Koreaanse raketprogramma. "ABLV heeft van witwassen van geld een belangrijke pijler gemaakt onder zijn bedrijfsvoering", stellen de Amerikanen.

Als straf is de bank de toegang ontzegd tot het Amerikaanse financiële stelsel. Daardoor sluiten zich ook de deuren op de kapitaalmarkten en heeft de bank problemen met de financiering.

De ECB heeft om die reden het betalingsverkeer van de bank stilgelegd, zodat er geen geld meer in- of uitgaat.