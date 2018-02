Zeldzame wasbeerhond per ongeluk gefotografeerd in Drenthe

Op het Hijkerveld in Drenthe is onlangs een wasbeerhond gezien. Dat is volgens boswachter Bertil Zoer erg bijzonder. "Deze dieren zie je hier bijna nooit."

Van nature leven ze in Oost-Azië. In Rusland werden ze vele jaren geleden ook uitgezet. Vanuit dat land is het dier bezig heel Europa te veroveren, zegt de boswachter. In Nederland en België zijn wasbeerhonden heel zeldzaam, maar in Duitsland worden ze vaker waargenomen.

In het gebied waar de wasbeerhond werd ontdekt, wordt een proef uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar de invloed van licht op de natuur. Camera's maakten de afgelopen tijd honderden foto's van het gebied. Daarop zijn ook veel dieren te zien. Op een van de foto's prijkte de wasbeerhond.

Aanwinst

De boswachter denkt niet dat er in het gebied meer wasbeerhonden zitten. "Er hingen daar zo veel camera's, maar we hebben hem maar één keer gefotografeerd. We vermoeden dat het een doortrekker was", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Als het dier vaker in Nederland voorkomt, is dat waarschijnlijk geen probleem, zegt de boswachter. Er zijn geen sterke aanwijzingen dat de wasbeerhond veel schade veroorzaakt aan de omgeving. "Het dier is gewoon een aanwinst voor de natuur."