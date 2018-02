Sjiitische strijders lopen in hinderlaag IS: 27 doden

In Noord-Irak zijn 27 sjiitische strijders omgekomen bij een aanval van Islamitische Staat. De sjiitische paramilitairen liepen in een hinderlaag van IS ten zuidwesten van de stad Kirkuk.

De aanval gebeurde midden in de nacht, terwijl de sjiieten zelf bezig waren met een nachtelijke actie tegen de terreurgroep. De terroristen zouden zich hebben verkleed als agenten die de groep wilde controleren bij een checkpoint. De gevechten die erop volgden duurden zeker twee uur.

IS heeft de aanval inmiddels opgeÃĢist.

In december claimde Irak dat IS goeddeels was verslagen in het land, maar er werd wel gewaarschuwd voor dat het gevaar nog niet volledig geweken was en aanvallen van de terreurgroep mogelijk bleven. Iraakse troepen proberen het gebied rond Kirkuk in handen te houden; de stad is een belangrijke doorvoerplaats voor olie.