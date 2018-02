Onderzoek: klokkenluiders krijgen vaak psychische problemen

Mensen die misstanden aan de kaak stellen, ondervinden daar zelf vaak zeer negatieve gevolgen van. Zo'n 45 procent van de klokkenluiders ervaart zelfs bijzonder ernstige psychische klachten zoals zeer ernstige angst- of depressiesymptomen, blijkt uit onderzoek van de Tilburg University.

Onderzoekers van de universiteit ondervroegen 27 klokkenluiders die naar de inspectiediensten of media waren gestapt nadat interne meldingen niets hadden opgeleverd. Tachtig procent van de ondervraagden zegt daarna zeer negatieve effecten voor werk en inkomen te hebben ervaren. Bijna de helft ervaart ook in het gezinsleven zeer negatieve effecten.

Onder druk gezet

Veel mensen komen in een traject terecht dat maanden of zelfs jaren kan duren, zegt voormalig hoogleraar Peter van der Velden op Radio 1. "Ze worden vaak sterk onder druk gezet en krijgen te maken met vergeldingsmaatregelen. Het is een enorme bron van stress."

De wetenschapper zegt dat er een knop in de hoofden van het management van bedrijven moet worden omgezet. "Je moet je realiseren dat mensen uit goeie bedoelingen klokkenluider worden. Niet om problemen te veroorzaken, maar om ze te verhelpen." Hij hoopt dat ook de bijstand die de mensen krijgen, zal verbeteren.

De onderzoekers zeggen dat de klachten van de klokkenluiders vergelijkbaar zijn met die van de slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede, enkele weken na de ramp. De helft van de ondervraagde mensen is het afgelopen jaar onder behandeling geweest bij een psycholoog.