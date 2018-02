Amerikaan vernielt terracotta-beeld, China eist 'zware straf'

De Chinese autoriteiten eisen volgens staatsmedia "een zware straf" voor een Amerikaan die een duim heeft gestolen van een oud Chinees terracottabeeld. Het kunstwerk, met een geschatte waarde van 3,6 miljoen euro, staat tijdelijk in een museum in Philadelphia.

Een 24-jarige man bezocht in december een feest in het Franklin Institute. Daar drong hij in het donker de - op dat moment gesloten - Chinese tentoonstelling binnen.

Door zijn smartphone als zaklamp te gebruiken kwam hij bij enkele uitgeleende beelden van het beroemde terracottaleger, dat zo'n tweeduizend jaar geleden werd bijgezet in het graf van de eerste Chinese keizer. De man nam een selfie, brak de duim van een beeld af en stak deze in zijn zak.

Bureaulade

De daad werd pas vorige maand ontdekt. Een team van de FBI dat is gespecialiseerd in kunstdiefstal spoorde de man op en bezocht hem thuis. Daar bekende hij; de duim bewaarde hij volgens de FBI in een bureaula. In afwachting van zijn proces is hij intussen vrijgelaten na betaling van 15.000 dollar borg.

Het terracottaleger bestaat uit zo'n 8000 levensgrote krijgers die in 1974 werden ontdekt. Ze werden gemaakt voor Qin Shi Huangdi; hij verenigde China tot één rijk en wordt gezien als de eerste Chinese keizer. De beelden moesten hem beschermen in het hiernamaals. Aan het gigantische mausoleum van Qin hebben honderdduizenden arbeiders gewerkt.