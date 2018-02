'30 Syrische asielzoekers in Nederland met buitgemaakte paspoorten'

In 2015 en 2016 zijn ongeveer dertig asielzoekers Nederland binnengekomen met een gestolen paspoort uit Syrië. Dat schrijft NRC. Volgens de krant staan de paspoorten geregistreerd, omdat ze deel uitmaken van een gestolen partij die volgens de veiligheidsdiensten wordt gebruikt door terreurbeweging IS of andere jihadistische groepen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat uit het gebruik van zo'n paspoort niet kan worden geconcludeerd dat iemand betrokken is bij een jihadistische groepering, maar dat het wel een reden is voor het doen van een melding bij de inlichtingendiensten.

De krant schrijft dat de asielzoekers na politieonderzoek niet worden gezien als gevaar voor de nationale veiligheid. Zij hebben volgens NRC verschillende verklaringen gegeven hoe ze aan het verdachte paspoort zijn gekomen. Uit aanvullend onderzoek van de politie en de AIVD blijkt dat er geen bewijs is dat de asielzoekers actief zijn geweest voor een jihadistische groepering.

Geen gevaar

De documenten zijn vermoedelijk buitgemaakt bij plunderingen in door terreurbewegingen veroverde in Syrische steden. Het zou gaan om duizenden blanco paspoorten, waarvan de serienummers zijn geregistreerd. Die gegevens worden door Europese landen uitgewisseld in een databank. Daaruit is opgemaakt dat zo'n dertig Syriërs in Nederland zo'n paspoort hebben.

NRC had de cijfers opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zegt tegen de krant dat er geen grond is om al verstrekte verblijfsvergunningen in te trekken, omdat de personen geen gevaar vormen.

Het tonen van een vals of gestolen paspoort heeft geen gevolgen voor de verblijfsvergunningen van Syriërs. Zij kunnen geen reisdocumenten opvragen bij de autoriteiten van hun land. NRC schrijft dat zo'n 63 procent van de asielzoekers Nederland zonder geldig identiteitsbewijs binnenkomt.

'Mogelijk blijvend aandacht AIVD'

In het verleden zijn het soort blanco paspoorten die de dertig personen in hun bezit hadden door IS gebruikt om aanslagen te plegen in Europa. Zo zijn de documenten gebruikt door vier betrokkenen bij de aanslagen in Parijs om via Griekenland Europa binnen te komen.

Terrorisme-onderzoeker Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden zegt tegen de krant dat de paspoorten door de chaos in Syrië mogelijk ook bij andere partijen dan IS zijn terechtgekomen. Hij sluit niet uit dat de AIVD blijvend aandacht heeft voor de dertig asielzoekers.