Meer vaste banen, maar flexwerk groeit harder

De groep flexwerkers in Nederland blijft flink doorgroeien. In het laatste kwartaal van vorig jaar telde Nederland ruim 3 miljoen flexwerkers, dat is 2,5 procent meer dan een jaar eerder. Tegelijkertijd groeide ook het aantal vaste werknemers met 2,2 procent tot ruim 5 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO.

Van de 112.000 vaste werknemers die er in vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar bij zijn gekomen is 78 procent hoogopgeleid, volgens het CBS. De helft van deze mensen was tussen de 55 en 65 jaar. In De Telegraaf waarschuwt Sarike Verbiest, onderzoeker en adviseur flexibilisering bij TNO, voor een tweedeling. Volgens haar zitten laagopgeleiden opgesloten in tijdelijke contracten.

Van alle werkenden in Nederland had eind vorig jaar 61 procent een vaste baan, 35 procent was flexwerker. De overige 4 procent zijn zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden.

De groei van de flexwerkers zit vooral in mensen met een tijdelijk contract en oproepkrachten: een plus van 63.000. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die nog onderwijs volgen.

Ook het aantal flexibele vrouwelijke werknemers nam fors toe. Die stijging was vooral zichtbaar bij de groep tijdelijke contracten zonder vaste uren, korte tijdelijke contracten en tijdelijk werk met uitzicht op vast.