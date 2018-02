Iran breekt zoektocht naar verongelukt vliegtuig af

In Iran is de zoektocht naar een verongelukt vliegtuig met 65 mensen aan boord opgeschort. Een sneeuwstorm maakt het zoeken onmogelijk. De vijf helikopters met reddingsteams wachten in elk geval tot er weer daglicht is.

De hele dag is naar het toestel gezocht in het Zagrosgebergte, waar het verdween. Eerst konden helikopters er niet landen vanwege de mist, later ging het steeds harder waaien en sneeuwen.

Verouderde vliegtuigen

Volgens de luchtvaartmaatschappij Aseman Air zijn alle inzittenden omgekomen. Het toestel, een ATR-72, was op weg van Teheran naar Yasuj in het zuidwesten van Iran. Het verdween van de radar 45 minuten na vertrek uit Teheran. Aan boord waren 59 passagiers en zes bemanningsleden.

Het Griekse persbureau ANA meldt dat een Griekse seismoloog mee wilde met de vlucht, maar die niet haalde omdat hij in een file stond. "Ik wilde dit vliegtuig naar Yasuj halen, maar door de verkeerschaos in Teheran was ik niet op tijd", wordt hij geciteerd.

In Iran wordt nog veel gevlogen met verouderde vliegtuigen. Aseman Air heeft zeker drie ATR-72's die gebouwd zijn in het begin van de jaren 90.