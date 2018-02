Gedenkteken onthuld in Amsterdam voor gedeporteerde schoolkinderen

In Amsterdam is een gedenkteken onthuld ter herinnering aan de leerlingen en leraren van twee Joodse scholen, die in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd.

De Duitse bezetter vestigde de scholen in een gebouw aan de Jekerstraat in de Rivierenbuurt. Tussen 1941 en 1943 gingen zo'n duizend Joodse kinderen naar de scholen. Veel van deze kinderen en hun leerkrachten werden uiteindelijk gedeporteerd en keerden niet meer terug.

Namen

"Wij mogen hen nooit vergeten!", staat er onder meer op de plaquette op de buitenmuur van het voormalige schoolgebouw. Het was de bedoeling om de namen van alle leerlingen en leraren op het gedenkteken aan te brengen, maar veel namen bleken niet meer te achterhalen. Daarom is ervoor gekozen helemaal geen namen te vermelden.

Onder de aanwezigen bij de onthulling was een oud-leerling van een van de scholen. Veel klasgenoten van deze John Blom hebben de oorlog niet overleefd. Hijzelf wist te ontsnappen uit de Hollandsche Schouwburg, waar hij zijn deportatie afwachtte, en dook vervolgens onder.