Vogels spotten via webcam: van liefde bedrijven tot knallende ruzie

Van het paren tot het eieren leggen, van het voeden tot het uitvliegen. Wie graag wat meer inzicht krijgt in het leven van vogels kan vanaf vandaag verschillende vogelsoorten live volgen via de webcam Beleef de Lente van de Vogelbescherming. "We hopen natuurlijk dat mensen zien hoe mooi en fascinerend vogels zijn", vertelt Marieke Dijksman van de Vogelbescherming Nederland.

Eerder in het winterseizoen zette de organisatie op verschillende plekken in Nederland webcams neer. "Dat doen we nog voor er vogels in de buurt zijn." Nu kunnen vogelliefhebbers het lief en leed van de bosuil, kerkuil, slechtvalk, steenuil, koolmees, ijsvogel en ooievaar zien. En nieuw dit jaar: de zeearend.

"Het is de grootste vogel van Nederland, als hij z'n vleugels spreidt dan is hij zo groot als een deur." Met een camera op 15 meter hoogte kan ook dit dier nu in de gaten worden gehouden. "We hebben hem al even op het nest gezien."