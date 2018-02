Lichaam gevonden in woning Zwolle

In het huis aan de Van Zuylenware in Zwolle waar de politie gisteren een onderzoek begon, is het lichaam van een man gevonden. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen.

Volgens de politie richt het onderzoek zich op de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar een onderzoekslocatie.

Zorgelijke vermissing

Gistermiddag werd een 40-jarige man uit Zwolle aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de 'zorgelijke vermissing' van een 38-jarige man uit dezelfde stad.

De politie bevestigt tegenover RTV Oost niet of de aangehouden man de bewoner is van het huis dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk of het lichaam van de 38-jarige vermiste is.