Recordaantal drugspanden gesloten in Brabant

Nog nooit hebben Brabantse burgemeesters zo veel woningen en bedrijfspanden gesloten na de vondst van drugs.

In totaal sloten ze vorig jaar 418 panden. Dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van 2016. De gemeente Oss is koploper, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Burgemeester Buijs-Glaudemans sloot vorig jaar 46 panden.

"Ik wil die drugscriminaliteit hier gewoon niet hebben," zegt de burgemeester van Oss. Zij was bijvoorbeeld onverbiddelijk toen 150 hennepplanten werden gevonden in een sociale huurwoning aan een straat met rijtjeshuizen. "Als daar brand uitbreekt, kan dat grote gevolgen hebben. Huizen met gezinnen kunnen de dupe worden," stelt ze. De woning moest drie maanden dicht.

Kinderen spelen

Het is zaak om snel tot sluiting over te gaan, zegt Buijs-Glaudemans. "Als een wietplantage bijna klaar is om geoogst te worden, is het veel geld waard. Dat trekt vuurgevaarlijke criminelen aan. Dat wil je niet in een straat waar kinderen wonen en spelen."

Sinds vorig jaar zomer heeft elke burgemeester in Nederland de bevoegdheid om een drugspand direct te sluiten, zelfs als er geen aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijk drugs wordt verhandeld. Vooral in Brabant en Limburg gebeurt dat veelvuldig.