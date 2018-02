Dunne Japanse hartmonitor past als 'tweede huid' om je hand

Het apparaat is dun, heeft ledlampjes en kan direct op het lichaam worden geplakt: een medische monitor om de gezondheid van ouderen en zwakke mensen in de gaten te houden. Via een mobiele telefoon of computer kunnen de gegevens worden verstuurd naar bijvoorbeeld artsen of familieleden die ver weg wonen.

Het apparaat, dat op de rug van de hand moet worden geplaatst, kan onder meer hartscans doen die nu alleen nog maar in een ziekenhuis kunnen worden uitgevoerd. In noodgevallen zou familie bij het ontvangen van een bericht meteen actie kunnen ondernemen.

De Japanse professor Takao Someya heeft het elastische apparaat ontwikkeld. Hij noemt het een soort tweede huid van maar één millimeter dik. Het is zo licht dat gebruikers ervan uiteindelijk vergeten dat ze het dragen. Volgens Someya is een veertje nog zwaarder, maar is het tegelijkertijd verrassend sterk.