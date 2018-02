Weer schietpartij in Roosendaal

Onbekenden hebben vannacht meermalen geschoten op een woning aan de Amethistdijk in Roosendaal. Kogels doorboorden de brievenbus en het rolluik aan de voorkant van het huis.

Volgens Omroep Brabant waren een vader, moeder en hun drie kinderen in het huis tijdens de schietpartij. Er raakte niemand gewond. "We zijn ons rot geschrokken", zegt de bewoonster. "Ik hoorde drie knallen, toen ik naar buiten rende, zag ik een donkerkleurige Volvo wegrijden."

De politie zette onder meer een speurhond in bij het onderzoek, maar heeft nog geen spoor van de daders. In december werd dezelfde wijk in Roosendaal ook al opgeschrikt door een schietpartij, toen op de Diamantdijk. Daarbij raakte een 22-jarige man gewond. De politie hield een 29-jarige verdachte aan. Of de twee schietpartijen iets met elkaar te maken hebben is onduidelijk.

'Onhoudbare situatie'

De gemeente houdt er rekening mee dat de schietpartij van vannacht te maken heeft met het drugscircuit, aldus burgemeester Jacques Niederer. "Ik maak me grote zorgen over de veiligheid van onschuldige omwonenden en voorbijgangers", zegt Niederer bij Omroep Brabant.

"Het kan niet zo zijn dat de onderwereld op straat regeert en de kogels je om de oren vliegen. Dit is een onhoudbare situatie. Samen met politie en het openbaar ministerie bekijk ik of naast het strafrechtelijke onderzoek andere maatregelen mogelijk zijn."

Niederer wil zo snel mogelijk om tafel met de officier van justitie en de teamchef van de politie om te kijken wat hij kan doen. Hij wil in ieder geval niet dat de daders terugkomen: "Dat willen we met alle mogelijke middelen voorkomen."

Een net gezin

Maar volgens het gezin dat in het beschoten huis woont hebben de problemen niets met criminaliteit of drugs te maken. De bewoonster: "Wij zijn een net gezin. Ik werk in de zorg en mijn man is thuis en past op de kinderen. Wij wonen hier al acht jaar en hebben nog nooit problemen gehad. Ik vind het ook echt vreselijk voor de buurt. Wat moeten de mensen wel van ons denken?"