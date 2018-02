Passagiersvliegtuig stort neer in Iran, alle 66 inzittenden omgekomen

In Iran is een passagiersvliegtuig met 66 mensen aan boord neergestort. Er zijn geen overlevenden. Het toestel van de maatschappij Iran Aseman Airlines was onderweg van de hoofdstad Teheran naar Yasuj toen het van de radar verdween in bergachtig gebied.

De crash was in de buurt van het bergstadje Semirom, ruim zeshonderd kilometer ten zuiden van Teheran. Het toestel was een ATR-72, een tweemotorig vliegtuig van Frans-Italiaanse makelij.

Vanwege het slechte weer kunnen helikopters van de reddingsdiensten niet in de buurt van de rampplek landen.