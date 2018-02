'Jarig NAP vergelijkbaar met nulmeridiaan van Greenwich'

Volgens Rijkswaterstaat is het systeem even revolutionair te noemen als de nulmeridiaan van Greenwich. "Nederland heeft het over de hele wereld geëxporteerd", legt hoogleraar Van Dam uit. "Eerst nam Duitsland het over in 1876. Zij gingen spoorwegen bouwen en dan is het handig als de rails op elkaar aansluiten, dat je niet bij de grens ineens 20 centimeter omhoog moet."

"In 1955 werd het over heel Europa uitgebreid, toen het als basis diende voor het Europese hoogtenetwerk. Ook hebben we het geïntroduceerd in Japan, Indonesië en bij ontwikkelingsprojecten in Afrika."