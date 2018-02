Poolse premier spreekt van Joodse daders, Israël boos

Een nieuw hoofdstuk in de rel tussen Polen en Israël over de Poolse Holocaust-wet. De Poolse premier sprak gisteren op een bijeenkomst in Duitsland over "Joodse daders" en daar is Israël woest over.

Polen nam begin deze maand een wet aan die celstraffen mogelijk maakt voor mensen die suggereren dat het land medeschuldig is aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het land wil zo voorkomen dat het in een adem worden genoemd met nazi-Duitsland, maar critici spreken van Holocaust-ontkenning.

Premier Morawiecki verergerde de situatie na een vraag van een Israëlische journalist tijdens een bijeenkomst in Duitsland. Ronen Bergman vertelde hoe zijn ouders de Tweede Wereldoorlog ternauwernood hadden overleefd.

"Mijn ouders hebben veel familie verloren omdat hun Poolse buren klikten bij de Gestapo. Mijn moeder wist haar gezin te redden doordat ze haar buren 's nachts hoorde praten over hoe ze 's ochtends de SS zouden inlichten dat er Joden in de buurt woonden", vertelde Bergman.