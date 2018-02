Farbod Moghaddam wint Leids Cabaret Festival

Farbod Moghaddam is de winnaar van het Leids Cabaret Festival. In de finale in de Leidsche Schouwburg liet hij vanavond Kasper van der Laan en cabaretgroep Jeroens Clan achter zich. De publieksprijs gaat naar Comedytrain-lid Van der Laan voor zijn programma Gewapend karton.

De 30-jarige stand-upcomedian kwam op 5-jarige leeftijd vanuit Iran naar Nederland. In de voorstelling Gelukstreffers vertelt hij over zijn leven. "Door de ogen van een kind van vijf laat hij ons zien hoe je hier welkom wordt geheten. Door die vorm te kiezen laat Farbod verbeeldingskracht zien en maakt hij iets pijnlijks, grappig", vindt de jury, die hem verder nietsontziend, ontroerend en "heel erg schattig" noemt.

De drie finalisten maken gezamenlijk een tournee langs veertig Nederlandse theaters. Vijf andere jonge talenten waren eerder deze week al afgevallen.

Jubileum

Dit jaar werd het festival voor de veertigste keer gehouden. Studentenvereniging Augustinus begon het in 1978 als ge├źngageerde tegenhanger van Cameretten uit Delft. Het eerste jaar waren vijf cabaretgroepen uitgenodigd om op te treden, van een competitie was toen nog geen sprake.

Het festival geldt als een springplank voor jong talent. Eerdere winnaars zijn bijvoorbeeld Najib Amhali, Erik van Muiswinkel, Lebbis en Jansen, Sanne Wallis de Vries, Wim Helsen en Micha Wertheim.